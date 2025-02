Moquette made in Prato per il Festival di Sanremo

E’ su una moquette made in Prato che i cantanti e gli ospiti della 75esima edizione del Festival di Sanremo hanno fatto ingresso al teatro Ariston. Carpet twister sunrise dai bellissimi effetti scenografici: è questo il nome del modello scelto tra i tanti della Pointex spa, azienda che riveste e pavimenta molti dei più importanti eventi e show. Una moquette sostenibile e realizzata con materiali riciclabili: la fornitura di Pointex per il festival della canzone italiana è stata di circa 2500 metri quadrati che sono andati a ricoprire gli tutti accessi esterni del Teatro. Pointex arriva a Sanremo dopo un precedente in mondovisione in occasione delle Olimpiadi 2024 a Parigi. In occasione dell’inaugurazione dei giochi olimpici moquette e tessuti firmati Alma e Pointex hanno addobbato la cerimonia ai piedi della Torre Eiffel. Moquette che sono state calcate niente meno che da Lady Gaga in occasione del suo show inaugurale. La cantante ha ballato e cantato lungo la grande scalinata tappezzata con le moquette pratesi; oltre a lei si sono esibiti nella medesima cornice anche la cantante Aya Nakamura che, insieme alla banda militare in alta uniforme, ha incantato gli spettatori su uno scintillante tappeto di brillantini dorati.

sa. be.