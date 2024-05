Montepiano ora ha il defibrillatore. Un salvavita, lontano dall’ospedale

Cittadini della Valbisenzio e e turisti più sicuri durante l’estate. È stato inaugurato, domenica scorsa, a Montepiano il nuovo defibrillatore "salvavita" acquistato grazie ad un’iniziativa della Misericordia, in particolare del gruppo "Donne della Misericordia di Montepiano" e posizionato proprio davanti alla sezione locale della Confraternita, in un luogo baricentrico rispetto ai confini del paese.

La cerimonia, a cui hanno partecipato il sindaco Giovanni Morganti e altre autorità, fra cui i vertici della Misericordia pratese, rappresentati dal proposto Gianluca Mannelli e dal provveditore Carlo Scardazzi, che hanno sottolineato l’importanza del volontariato e dei servizi di prossimità, soprattutto in un luogo così lontano dall’ospedale.

"Ci siamo raggruppate all’interno della sezione locale della Misericordia a gennaio 2021 – spiega Anica Romagnoli – per collaborare con le attività tradizionali della Misericordia ma soprattutto per impegnarci sul sociale. Così, grazie ad una serie di piccole iniziative finalizzate all’aggregazione, per non fare sentire sole le persone più fragili del paese, abbiamo anche ricavato i soldi per l’acquisto per il defibrillatore. Un gesto che ci rende molto orgogliose, come lo siamo per l’attività che svolgiamo, soprattutto per i risvolti positivi che ha sulla popolazione". E manda un appello.

"Abbiamo bisogno di tutti – conclude la Romagnoli, sottolineando quanto sia cittadini che commercianti di Montepiano si siano sempre dimostrati sensibili e collaborativi – perché il servizio che riusciamo a dare in luoghi come Montepiano, dove la popolazione anziana è numerosa, è fondamentale. L’idea è quella di riuscire a formare nuovi volontari perché queste sezioni sopravvivano e diano un significato importante a quello che è lo spirito di comunità".

Claudia Iozzelli