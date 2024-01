Montepiano, la storia dell’irriducibile Storai. Al confino per 20 anni Venerdì 21, l'Anpi ricorderà la figura di Giovanni Storai, antifascista irriducibile, esiliato per 20 anni. La sua storia sarà raccontata con documenti, lettere e brani inediti. Un'occasione per ricordare i valori dell'accoglienza e dell'integrazione.