Montemurlo si illumina. Grande festa coi bimbi

Posticipata di qualche giorno rispetto al programma iniziale, si è finalmente svolta l’accensione delle luci del grande albero di Natale di fronte al municipio di Montemurlo. Un rito che il sindaco Simone Calamai ha voluto compiere insieme ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Montemurlo, che quest’anno hanno anche realizzato gli addobbi. Nonostante la pioggia, il freddo e il giorno feriale, in tanti si sono ritrovati in piazza per compiere insieme il gesto simbolico dell’accensione della luce.

"È un momento che abbiamo pensato per i più piccoli. Un rito simbolico di luce e speranza che apre ufficialmente il periodo delle festività natalizie a Montemurlo - dice il sindaco Simone Calamai -. Un rito che quest’anno assume ancora più valore perché arriva dopo un mese molto difficile. L’accensione dell’albero vuole rinnovare la vicinanza e la solidarietà a chi sta soffrendo ma vuole regalare anche un momento di gioia ai più piccoli che hanno risentito le conseguenze dell’alluvione sul territorio". Ad aiutare il sindaco Calamai, nell’accensione dell’abete, non è voluto mancare, nonostante i tanti impegni di questo periodo, anche Babbo Natale che ha poi fatto un girotondo con i bambini. In contemporanea sulla piazza sono state accese le luci del municipio, quelle parco e la grande stella dorata, cornice per perfette foto in stile natalizio. "La vice preside del comprensivo “Hack”, Elena Ciabatti e Silvia Innocenti, dirigente della scuola del Sacro Cuore hanno ricordato le settimane dell’alluvione ma hanno anche sottolineato lo spirito di comunità dimostrato da tutti i cittadini, studenti, genitori e insegnati per aiutare le zone e le scuole più colpite come ad Oste e a Bagnolo.