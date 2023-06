Montemurlo, si cerca un nuovo gestore per il bar di Villa Giamari

Montemurlo (Prato), 5 giugno 2023 - Serve un nuovo gestore per il bar-punto ristoro di Villa Giamari, in piazza Don Milani a Montemurlo. Il Comune locale ha pubblicato l’avviso: verrà svolta un'indagine di mercato in modalità telematica, in modo da garantire la pubblicità e la trasparenza di tutte le operazioni, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (start.toscana.it). Per presentare le offerte c’è tempo fino alle 10 del 15 giugno. L’affidamento avrà durata triennale e la concessione dei locali riguarderà il periodo giugno-ottobre. Locali di circa 60 metri quadrati, che sono già dotati di tutti gli arredi e delle attrezzature necessarie per svolgere l'attività. Il gestore del bar potrà usufruire, per far funzionare al meglio l'attività, anche degli spazi esterni che danno sul parco della Villa.

L'importo del canone forfettario a base d'asta, comprensivo delle spese per le utenze, a carico del concessionario, è pari complessivamente a 3.7500 euro per tre anni, mille euro per la prima annualità ( 200 euro al mese), 1.250 euro per la seconda annualità ( 250 euro al mese) e 1500 euro per il terzo anno ( 300 euro al mese) Per eventuali chiarimenti relativi al servizio, è possibile contattare il Servizio cultura, promozione del territorio e sport del Comune di Montemurlo, email [email protected] telefono 0574 558569 - 558577. Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di gara è possibile contattare il settore “Qualità dell’amministrazione” all’indirizzo mail [email protected]; telefono 0574 558211.

«Il bar-punto ristoro è una bella occasione per favorire la socializzazione all'interno del parco di Villa Giamari, ma anche un’opportunità di lavoro – sottolinea l’assessore alla cultura del comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero – Per tutta l’estate lo spazio sarà animato da tanti eventi, musica e teatro. Il bar rappresenta poi un punto di ritrovo e un servizio sia per la “Montemurlo estate”, la rassegna promossa dal Comune, che per gli utenti della biblioteca “Della Fonte"».