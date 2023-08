Montemurlo-Prato: Aiuti a 210 cittadini con Carta Solidale Acquisti 2023

A Montemurlo sono 210 le persone che hanno diritto alla Carta solidale acquisti 2023.

In queste settimane gli uffici comunali hanno lavorato per fare le verifiche necessarie

e avvisare tutti i beneficiari di recarsi allo sportello al cittadino (piazza don Milani, 3, centro giovani “D.Sassoli”) per ritirare

la lettera contenente il numero della Carta solidale nominativa. La carta vera e propria dovrà poi essere ritirata alle Poste esibendo i seguenti documenti: comunicazione con il numero della carta solidale, carta d’identità del titolare, codice fiscale o tessera sanitaria. Sono 180 le persone che sono state avvisate telefonicamente, mentre per coloro che non sono stati rintracciati sono state fatte notifiche a casa attraverso i messi comunali o sono state inviate delle raccomandate.

La carta solidale prevede un unico contributo economico

per nucleo familiare di importo pari a 382,50 euro, erogato attraverso la carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, per acquisti di beni di prima necessità. "I nostri uffici in queste settimane hanno svolto un importante lavoro informativo, contattando, uno ad uno, tutti gli aventi diritto della carta", sottolinea il sindaco Simone Calamai.