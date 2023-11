Montemurlo piange Alfio. Calamai: "Giorni durissimi. Ma nessuno rimarrà solo"

Per l’"estate" di San Martino a Montemurlo è ritornato il sole, dopo una nottata di paura per le forti piogge, che per fortuna non hanno causato ulteriori danni. Ieri è stato il giorno del lutto cittadino, proclamato dal Comune in segno di cordoglio per le vittime dell’alluvione del 2 novembre. Nella chiesa del Sacro Cuore, si sono svolti i funerali di Alfio Ciolini, 85 anni, morto in casa nell’esondazione del Bagnolo. Tantissime le persone che hanno partecipato alle esequie: parenti, amici, vicini di casa. Il Comune era rappresentato dal sindaco Simone Calamai, dagli assessori della giunta, dalla comandante della polizia municipale, Enrica Cappelli, e dal gonfalone comunale, listato a lutto e scortato da due agenti. Erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, i carabinieri di Montemurlo con il capitano Quintino Preite, la polizia e la guardia di finanza.

"Oggi è il momento del silenzio, del raccoglimento e della vicinanza ai parenti delle vittime – dice il sindaco Simone Calamai – Sono giorni durissimi per tutta Montemurlo. Oggi ricordiamo Alfio e Teresa e allo stesso tempo esprimiamo vicinanza a tutti coloro che soffrono per la calamità che si è abbattuta su Montemurlo, coloro che hanno perso tutto e ora vivono momenti di grave difficoltà. Nessuno sarà lasciato solo". A mezzogiorno, su richiesta del sindaco, tutta Montemurlo ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione.

Calamai, con i rappresentanti delle forze dell’ordine, del volontariato e della protezione civile, si è recato in piazza della Repubblica, sotto il municipio con le bandiere listate a lutto ed ha osservato un minuto di silenzio e raccoglimento.

In questi giorni di dolore e perdita, a Montemurlo si è respirata anche tanta solidarietà. Ieri mattina al Coc, centro operativo comunale di protezione civile di Montemurlo, è arrivato un camion della protezione civile di Forlimpopoli (provincia di Forlì – Cesena) carico di aiuti. "La Romagna, così duramente colpita la scorsa primavera da un’alluvione senza precedenti, non ha fatto mancare il suo aiuto ai cittadini di Montemurlo, dimostrando un grandissimo cuore" ha detto Calamai. Inoltre sono arrivati anche gli aiuti e la solidarietà dell’Ascic, l’associazione per gli scambi culturali delle imprese Italia-Cina che ha consegnato vario materiale per la pulizia dal fango.