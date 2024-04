Montemurlo: Lavori di asfaltatura notturni per migliorare la viabilità e l'infrastruttura industriale

Il Comune di Montemurlo sceglie di fare i lavori di asfaltatura durante le ore notturne per non intralciare la circolazione viaria durante le ore di punta e limitare i disagi. Saranno conclusi nella notte tra oggi e domani i lavori di asfaltatura di via Boito, già iniziati la scorsa settimana sempre in orario notturno, nel tratto al confine con il Comune di Prato, in entrata dalla seconda tangenziale, fino alla rotatoria con via Parugiano di Sotto. Intervenire su questa strada è molto delicato perché rappresenta l’arteria viaria principale in entrata nel Comune di Montemurlo dalla zona Sud verso Oste, da qui la scelta di fare i lavori di notte.

Nelle prossime settimane inoltre, grazie all’accordo sottoscritto tra la Provincia e il Comune di Montemurlo, via Parugiano di Sotto, l’importante arteria che svolge un ruolo vitale nell’area produttiva industriale del Comune, situata nella zona di Santorezzo, sarà completamente riasfaltata. L’intervento riveste una rilevanza strategica per un investimento complessivo di 350 mila euro, di cui la Provincia ha finanziato il 95% dell’importo.

Anche la via Scarpettini, un altro asse viario fondamentale della zona industriale sarà riasfaltato completamente a conclusione dei lavori di Publiacqua che stanno interessando tutta la strada per il rinnovo delle condutture principali dell’acquedotto comunale.