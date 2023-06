Montemurlo Estate", Spettacolo, Enogastronomia e Shopping per una Serata di Divertimento"

Nell’ambito delle iniziative della ’Montemurlo estate’, giovedì 29 giugno alle 21,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) il Comune di Montemurlo con l’associazione Natya Gioia promuove lo spettacolo ’O Sole mio. Intrecci di danze sulla via del sole’. Una performance dove stili diversi di danze tradizionali si intrecciano mettendo in risalto la bellezza femminile e l’arte della danza con le sue tradizioni storiche e popolari: danze del sud Italia (pizziche tarante), danze gitane, e orientali, diventano un dialogo comune dove incontrarsi con gioia. Le coreografie sono di Patrizia Pacini. Ingresso libero e gratuito.

Lunedì invece appuntamento con l’enogastronomia e lo shopping: alle 20 la partenza della 18esima edizione di ’A spasso con l’Oste’ che si snoderà lungo via Oste, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso.

Tantissime le adesioni, circa settanta tra negozi, stand gastronomici e di artigianato vario.