Montemurlo attira turisti. Nell’ultimo anno +71% grazie anche agli stranieri

È tempo di bilanci. Il 2023 è stato l’anno del boom per il turismo a Montemurlo con un consolidamento importante dei dati: gli arrivi crescono dell’86,6 per cento passando dai 3021 del 2022 agli attuali 5636, mentre le presenze si attestano su un più 71,3 per cento, dalle 7.157 dello scorso anno alle attuali 12.261. Un risultato dovuto alla posizione strategica di Montemurlo nell’area metropolitana, vicino alle grandi città d’arte, alle principali arterie di comunicazione ma fuori dai caotici contesti urbani, ma anche grazie alla nascita di nuove strutture ricettive di qualità sul territorio, che continuano a crescere ed a espandersi.

Montemurlo non solo comune di lavoro, ma consolida la vocazione turistica grazie anche a Tipo, il progetto di turismo Industriale che lancia una nuova edizione. Il primo appuntamento da segnare in calendario è sabato 27 gennaio, dalle 15 alle 18 ’Green & social, tessuti rigenerati per un nuovo mondo’, protagoniste Nova Fides, Tessitura Paola, Victory Café. Ritrovo alla Nova Fides, via Bisenzio 88, Montemurlo visita al lanificio e al reparto di tessitura, alla scoperta dei progetti sociali e di economia circolare dell’azienda. Al Victory Café, tra telai meccanici e antichi macchinari, visita al prezioso archivio di curiosità tessili e reperti industriali, accensione del telaio meccanico a navetta. Incontri che registrano sempre il tutto esaurito.

Dato fino a qualche tempo fa impensabile: a Montemurlo in certi periodi dell’anno, soprattutto in estate, si fatica a trovare un posto nelle strutture ricettive. Montemurlo terra di grandi industrie ma anche di natura e cammini con la Via delle Rocche, il Cammino dell’Acqua, inaugurato a maggio - purtroppo danneggiato dall’alluvione - il Cammino devozionale di San Jacopo in Toscana che vede l’arrivo di camminatori e pellegrini da tutta Italia. L’amministrazione ha inoltre approvato le modifiche al tracciato della Ciclovia del Sole, i cui lavori partiranno a breve. Si tratta del grande progetto di mobilità sostenibile che prende il via da capo Nord e arriva a Malta che, nella parte montemurlese, prevede un tracciato di circa 7 chilometri, dal confine con Montale fino alla via di Galceti con il Comune di Prato. "Una progettualità importante per sviluppare la mobilità sostenibile e promuovere un nuovo tipo di turismo lento ed eco-sostenibile", spiega l’assessore al turismo Giuseppe Forastiero.

In maggioranza sono gli stranieri a scegliere Montemurlo come base per i viaggi alla scoperta delle città d’arte (a luglio sono stati 1509 gli stranieri e 477 gli italiani). I maggiori flussi di turisti esteri sono rappresentati dai tedeschi 1992, seguiti dai francesi 971, belgi 713, olandesi 432 e inglesi 423. Tra gli italiani Montemurlo è scelta soprattutto dai lombardi 890 e dagli stessi toscani 777.

