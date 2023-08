Fino a venerdì in via Riva, nel tratto compreso tra la via Paolo Borsellino e via Pio La Torre, resta in vigore il cantiere con restringimento di carreggiata, regolato da un impianto semaforico, per il ripristino

del parapetto in legno lungo

il torrente Bagnolo. A partire dal 21 agosto invece in via Erbosa a Montemurlo sarà rifatto un tratto di asfalto

e il marciapiede pubblico.