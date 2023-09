MONTEMURLO

A Oste grande festa festa finale per la 32esima edizione del Corteggio con tante persone ad assistere alla sfilata per le strade della frazione. La presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni, festeggiata per i 25 anni nell’associazione. Presenti i gonfaloni della Provincia di Prato e dei Comuni di Prato, Vernio, Poggio a Caiano, Panni e Montale.