Ritorna da mercoledì 30 agosto fino a domenica 10 settembre, la tradizionale "Sagra dell’uva" nel giardino della Misericordia di Montemurlo, in via Contardi 13, con musica buon cibo e divertimento. Per l’occasione, la confraternita ricerca volontari: basta avere dai 14 anni di età in su ed essere iscritti o iscriversi alla Misericordia durante la sagra.