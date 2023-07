Monteferrato festival, gran finale "Lezioni di magia" con Santi e Bacci

Siamo arrivati al gran finale del Monteferrato Festival. Stasera alle 21,30, con lo spettacolo di Tommaso Santi e Andrea Bacci "Lezioni di magia per principianti" e con un buffet dopo lo spettacolo, si conclude la terza edizione di un appuntamento entrato ormai in pianta stabile della programmazione culturale estiva della città. Per dieci giorni ai piedi della Cava di Marmo Verde a Figline e in alcuni siti naturali e cave minori dislocate nella circostante area protetta del Monteferrato si sono alternati spettacoli teatrali, musica dal vivo e dibattiti. "La soddisfazione per questa edizione è tanta – racconta la coordinatrice artistica del festival ideato dal Collettivo Ferro 26 Valentina Banci – Ogni anno questa meravigliosa creatura è cresciuta sempre di più e con questa edizione mi sento di poter dire che si è affermata in modo definitivo". Al centro del progetto "Monteferrato Festival" il Teatro Escursione che ha rappresentato la cifra caratteristica di questa maratona. "È sicuramente uno degli elementi più innovativi di questa esperienza – continua Banci - Unisce camminate guidate nell’area naturale protetta a performance artistiche e teatrali nate in relazione ai siti prescelti. Abbiamo attraversato Cava della Strega a Figline con la compagnia milanese Phoebe Zeitgeist, Cava Guarino a Montemurlo con l’artista Gemma Hansson Carbone e la stessa Cava Marmo Verde per una esplorazione notturna con la proposta del regista Luca Cortina". Un successo che ha coinvolto molti artisti non solo attraverso il teatro ma anche con la musica e per la prima volta la danza. "Ma il merito – conclude Banci – va distribuito anche e soprattutto tra i nostri sponsor istituzionali e privati, e ai ragazzi dello staff. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile".