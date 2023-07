Monteferrato, concerto d’autore Rap e musica tecno si uniscono

Quella appena passata ai piedi della Cava di Marmo Verde di Figline è stata una notte suggestiva e unica. Il primo dei tre eventi del Teatro Escursione del Monteferrato Festival, fiore all’occhiello della dieci giorni ideata e coordinata da Valentina Banci, si è infatti concluso alle prime luci dell’alba dopo una maratona teatrale notturna diretta dal regista Luca Cortina con protagonista Beatrice Ceccherini. In cava sono state montate delle tende che hanno ospitato i partecipanti all’evento che è iniziato a mezzanotte e si è concluso appunto poche ora fa in un clima di vera soddisfazione.

Stasera tocca al primo dei concerti d’autore di questa edizione e per la prima volta la musica rap debutta al festival.

Apre Televitreo, progetto rigorosamente autoprodotto nato dalle menti degli artisti genovesi Blashish e Theo Rem che è un contenitore di musica che unisce il rap di Theo Rem alla ricerca musicale elettronica e tecno di Blash, creando live immersivi che mescolano alla musica un progetto molto articolato di visul art. Segue Mudimbi, raffinato rapper e cantautore, che affonda la sua scrittura nella metrica del rap per poi spaziare però con grande libertà, regalando testi ironici e graffianti e una creatività musicale rara.

Doppio appuntamento invece per domani: all’alba, alle 6.30, va in scena la seconda tappa del teatro escursione con partenza dalla Cava di Marmo Verde a Figline in direzione Cava Guarino a Montemurlo, dove ci sarà lo spettacolo “Muoio come un paese”. La notte torna poi l’evento di Freaky Deaky con il progetto “Satelliti Sonori” che ospiterà “Orbita music group”.