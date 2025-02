Montebianco, le donne fanno 13

Il Montebianco Prato Calcio a 5 ha fatto tredici. Tante infatti sono le vittorie conquistate in un campionato di serie C femminile letteralmente dominato dalla squadra allenata da Nicola Giannattasio, che ha vinto tutte le partite che ha disputato. L’ultima vittima è stato il San Giusto, l’altra formazione pratese che partecipa alla prima divisione regionale e dove militano le ex Grossi e Sarchielli. Le ragazze del Montebianco nel derby si sono imposte per 4-0. Le reti sono state segnate da Torrini nel primo tempo e, nella ripresa, da Pili, Innocenti e un’autorete provocata dalla stessa Innocenti. In classifica, il Montebianco è primo a 39 punti con 8 lunghezze di vantaggio sulla seconda. Venerdì è in programma un’insidiosa trasferta sul campo della quarta forza del campionato, le Pantere di Bientina. Il San Giusto è terzultimo con 8 punti all’attivo. Continuano ad andare male le cose invece per la squadra di serie C2 del Montebianco, nuovamente kappaò con il Montalbano Cecina, passato 4 -2 a Prato (gol di Angelillis e Fiaschi). I biancazzurri restano dunque all’ultimo posto di una classifica guidata dalla Timec Prato a sua volta ancora vincente curiosamente sempre nel derby con il San Giusto (3-1). Gli altri risultati del girone B: Chiesanuova-Alfieri 5-15, Olimpia Pistoiese-Fiordaliso 3-6, Atletico 2001-Pistoiese 3-0. L’Atletico 2001 al secondo posto. Nel girone C: La Querce-Play League 3-1.

Massimiliano Martini