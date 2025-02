Montano, i lavori in dirittura d’arrivo. Avrà un tappeto di erba sintetica

Nelle scorse settimane sono stati terminati e consegnati i campi di Maliseti, Iolo e Viaccia, rientranti nel medesimo lotto da 2.400.000 euro complessivi volto a riqualificare quattro impianti sportivi del territorio. Ed entro la fine del mese prossimo (meteo permettendo) potrebbe toccare anche all’ultimo rimasto, ossia il Montano di viale Galilei, chiudendo così il maxi-cantiere in via definitiva.

L’intervento in corso ha come fine ultimo la sostituzione del tappetto erboso con un manto in erba sintetica, con i lavori che sono di fatto partiti lo scorso maggio. Le operazioni hanno ripreso il via qualche giorno fa, dopo alcuni giorni di stop a causa della pioggia. Gli operai hanno provveduto alla posa del sottofondo del campo ed all’effettuazione dei drenaggi. E al momento stanno lavorando sulle canaline: una volta ultimato questo passaggio, sarà possibile posare il manto in sintetico.

Fino al dicembre del 2023 (ossia sino al momento della riconsegna dell’impianto al Comune) la struttura di viale Galilei era abitualmente utilizzata dai Cavalieri Union per le sedute di allenamento della prima squadra. Ed almeno in linea teorica, dovrebbe tornare a disposizione del club rugbistico entro il termine della stagione sportiva in corso.