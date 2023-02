Montanini, la satira che fa denuncia

Giovedì sera alle 21 a Il Garibaldi l’attore Giorgio Montanini con il monologo "Lo spettacolo nuovo". Monologhista satirico, Montanini ha debuttato a teatro con Franco Branciaroli, ha poi ottenuto ruoli televisivi prendendo parte a varie fiction. Nel 2019 il suo debutto al cinema nel film I predatori opera prima dell’attore e regista Pietro Castellitto, premiato per la miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia. Quello che presenterà a Il Garibaldi è un monologo che va in direzione ostinata e contraria, "totalmente antagonista al clima politicamente corretto e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando". Secondo Montanini la nostra è una società che cura la forma ma dimentica colpevolmente la sostanza. Un mondo pieno di diritti ma sempre più ingiusto e diseguale. "Un folle equilibrio tra la morbosità della tutela di qualsiasi idea o diversità e la bava alla bocca nel cercare di fomentare una guerra". Un monologo che pone il dubbio sul fatto che tutto quello che sta accadendo in questo mondo non serva che a spersonalizzare l’essere umano, privarlo dell’identità. Trasformare l’uomo in un consumatore arido e senza nessun altro interesse. Perfetto per il capitalismo. Biglietti sul sito de Il Garibaldi