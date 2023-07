Money transfer? E’ finito a Padova

Parlando di beffe, ce n’è un’altra clamorosa che supera di gran lunga quella del processo alla mafia cinese collegato all’inchiesta Chinatruck.

Tanto per fare un esempio – sempre il solito ma l’elenco sarebbe lungo – qualcuno ricorderà la famosa maxi inchiesta sui "money transfer" con oltre 250 indagati. Roba che risale a più di dieci anni fa. Il procedimento – come ricordato più volte – è ancora in corso per quelle poche posizioni per cui i reati non sono prescritti. Si tratta soprattutto di reati di natura fiscale. Ma di quello che era stato il cuore dell’indagine, il riciclaggio di soldi sporchi verso la Cina fra il 2006 e il 2010, non c’è più traccia. In quel caso l’aggravante del metodo mafioso non aveva superato l’udienza preliminare e solo la Bank of China, che aveva patteggiato, fu condannata anche per mafia. Un processo che definirlo "novella dello stento" è fargli un piacere. Andato avanti per inerzia nell’aula bunker a Firenze, adesso è stato trasferito a Padova. Quando i legali hanno sollevato, per l’ennesima volta, una questione di competenza territoriale, i giudici (dopo tanti rifiuti) l’hanno accolta, inviando il fascicolo per competenza a Padova. Se ne sono finalmente liberati, verrebbe da pensare.