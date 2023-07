"Monaci" al Vespaio Dal 28 sempre aperto

Approdano al Vespaio i volontari che hanno aderito alla campagna dell’Abbazia di Montecuccoli "Monaco per un mese".

"Al Vespaio – scrivono in una nota i monaci dell’organizzazione religiosa che ha preso in gestione un paio di anni fa, dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, la struttura del demanio regionale nella Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, in qualità di azienda agricola – il prossimo 23 luglio ci sarà una grande festa in occasione delle nuove ordinazioni sacerdotali e diaconali e sarà anche l’inizio della manifestazione Monaco per un mese che ha avuto centinaia di adesioni. I volontari, che soggiorneranno al Vespaio, faranno la vita per un mese come quella dei monaci e aiuteranno nei lavori previsti di manutenzione alle finestre e alle porte della struttura. Ogni fine settimana il Vespaio è aperto all’ospitalità per i pasti, rigorosamente vegetariani e con prodotti locali, dove sarà possibile degustare anche il famoso Gin dell’Abbazia di Montecuccoli. Dal 28 luglio saremo aperti, oltre che il fine settimana, tutti i giorni. Quasi tutto esaurito per i pernottamenti e grande affluenza di turisti spirituali in cerca di un luogo di pace e silenzio".

Cosa dovranno fare i nuovi "monaci"? Ecco i compiti: accudire gli animali del rifugio, eseguire piccoli lavori di agricolturagiardinaggio, cucina, pulizie e molto altro. Cosa viene offerto a chi aderisce alla proposta? La possibilità di stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un’idea precisa.