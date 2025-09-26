"Da un anno a questa parte abbiamo moltiplicato il nostro impegno su Prato per quel che riguarda gli abbandoni, fornendo anche agli utenti la nuova applicazione Aliapp, per effettuare in maniera più facile e veloce le loro segnalazioni e contribuire attivamente a mantenere il decoro dei nostri territori. Raccomando a tutti di usarla anche perché permette ai nostri operatori di avere una geolocalizzazione esatta dell’abbandono e di intervenire con maggior rapidità". E’ il messaggio di Nicola Ciolini (foto), vice-presidente di Plures Alia. Ciolini ha posto l’accento sul fatto che l’intervento degli operatori di Alia sotto questo profilo specifico, seppur fondamentale, non deve sostituirsi al buonsenso da parte della cittadinanza. Ma che debba anzi partire da un impegno alla collaborazione da parte dell’utenza: è fondamentale il rispetto dell’ambiente da parte di tutti, da attuare in primis tramite il corretto conferimento dei rifiuti. Anche perché, a pagare il conto degli interventi necessari a rimuovere gli scarti abbandonati dagli utenti "scorretti" è la collettività. "Malgrado i nostri sforzi e l’impegno quotidiano nel rimuovere i rifiuti abbandonati, spesso quelle stesse aree appena ripulite nel giro di pochi giorni sono di nuovo teatro di abbandoni. Serve soprattutto lavorare per aumentare il senso civico dei cittadini e la loro attenzione nei confronti dell’ambiente e del decoro delle nostre città – ha chiosato Ciolini - una battaglia contro l’inciviltà diffusa: una battaglia che, purtroppo, in tutti i territori serviti costa in totale ogni anno oltre 20 milioni di euro alla collettività".