Molotov nella notte all’ex Valore "Non fu tentato omicidio": assolto

E’ stato assolto perché il fatto non sussiste. Si è concluso così con l’assoluzione con formula piena il processo in cui era imputato per tentato omicidio un tunisino di 43 anni, difeso dall’avvocato Carlotta Taiti.

L’uomo era stato accusato di aver lanciato una bottiglietta molotov contro il giaciglio sul quale dormiva un nigeriano, all’interno del cantiere abbandonato ex Valore di via Filzi.

In questo edificio i due stranieri trovavano riparo per dormire. L’episodio per il quale il tunisino è stato imputato per tentato omicidio risale alla notte del 13 ottobre 2017.

Fu una notte piuttosto movimentata quella all’ex Valore: il tunisino era stato indicato come responsabile di quel raid da quattro nigeriani, che lo avevano bloccato per strada, fra cui la presunta vittima che sarebbe stata presa di mira dal lancio della bottiglia incendiaria.

Proprio quest’ultimo presentò denuncia contro il 43enne, con la quale lo accusava di essere l’autore di quell’aggressione. Il processo che ha visto alla sbarra degli imputati il cittadino tunisino si è concluso lunedì al tribunale di Prato con l’assoluzione del presunto incendiario. Il pubblico ministero Vincenzo Nitti aveva chiesto una condanna a 9 anni e 4 mesi per il tunisino. Lunedì l’assoluzione "perché il fatto non sussiste". L’avvocato Taiti ha messo in evidenza che le poche prove portate a sostegno dell’accusa non erano sufficienti a provare la responsabilità del suo assistito. La difesa ha puntato il dito contro alcune contraddizioni emerse nel corso della ricostruzione dei fatti, che sarebbero avvenuti quella notte all’ex Valore.

Fra queste, prima di tutte, il fatto che la bottiglia molotov è stata trovata tutta intera dalla polizia. Inoltre alle varie udienze del processo non si sono mai presentati e non sono, quindi, mai stati ascoltati né il nigeriano che ha presentato la denuncia né tanto meno il connazionale testimone oculare. I due si sono resi irreperibili e non si sono mai presentati alle udienze del processo.

Infine, la difesa ha ricordato come l’accensione di fuochi all’interno del cantiere abbandonato di via Filzi era un’abitudine dei senzatetto che, come loro, trovavano un riparo in quella struttura. Non è da escludere, quindi, che il principio di incendio di quel 13 ottobre 2017 possa essere stato di natura accidentale e non dolosa.

