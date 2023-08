Molluschi contaminati Specie aliena nei fiumi Si muovono gli esperti C’è attesa per i risultati

Il fiume non smette di stupire. Gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, insieme al Sistema museale di Ateneo dell’Università di Firenze, hanno effettuato un campionamento su un mollusco asiatico prelevando campioni anche nel Bisenzio, a Prato, e nell’Ombrone a Poggio a Caiano. E sotto la lente ci sono anche zone sull’Arno in corrispondenza delle frazioni di Fibbiana e Samminiatello, frazioni di Montelupo. Il motivo? Chioccioline di acqua dolce tutte da studiare.

La presenza della Sinotaia quadrata, così si chiama questo mollusco, in Italia è stata documentata per la prima volta proprio in Toscana nel 2017. Le analisi hanno già dato un primo risultato: il mollusco sta migrando a monte, ed è già presente anche a Firenze città. I risultati completi offriranno un quadro scientifico di osservazione dell’espansione della specie nei nostri fiumi e del possibile pericolo derivante dal consumo umano di questi gasteropodi, dal loro legame con l’ambiente circostante, consentendo anche al Comune di modificare la propria posizione su balneazione e raccolta. Ma la Sinotaia era già stata rilevata nel 2019, a Montelupo. Fu il sindaco Paolo Masetti ad accorgersi di strani movimenti nelle acque dell’Arno. Secondo quanto verificato poi dalla Polizia Municipale, persone di origine orientale immerse nelle acque del fiume, raccoglievano grandi quantità di chioccioline. Le stesse persone vennero poi notate in bicicletta, con sacchi pieni di molluschi, intenti a rientrare verso le Signe, dove si ipotizza che i gasteropodi fossero venduti per fini alimentari.

I primi approfondimenti fatti proprio dall’Università di Firenze, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Toscana e del Lazio e dalla Asl Toscana Centro individuarono la specie nel gasteropode. Si immaginò allora un’immissione dolosa nelle acque toscane con fini di raccolta e avvio a un mercato clandestino di beni alimentari, dedicato a cittadini di origine orientale, privi di ogni certificazione e di ogni evidenza fiscale. I campionamenti di quel periodo confermarono la contaminazione dei molluschi con microplastiche provenienti dal settore tessile.

Ylenia Cecchetti