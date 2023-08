Prima ha molestato due donne sul treno regionale Pistoia-Firenze, poi ha minacciato i clienti di un ristorante in via Berlinguer: il tutto è avvenuto sabato sera. Protagonista un italiano di 54 anni che è stato denunciato dalla polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per minacce aggravate, e sanzionato per ubriachezza molesta.