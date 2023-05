Molesta donne in treno: denunciato

Due episodi squallidi, due violenze sessuali nell’arco di qualche settimana. Non basterebbero ancora a etichettare il responsabile come ‘seriale’. In realtà in precedenza avrebbe commesso episodi analoghi. Intanto procura di Firenze e squadra di polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria ritengono di averlo individuato. E’ un 24enne nigeriano, domiciliato a Lucca, denunciato per violenza sessuale e atti osceni, commessi ai danni di due donne che viaggiavano su treni regionali lungo la tratta Pistoia-Prato-Firenze. Nel primo caso il sospettato, dopo aver sfiorato la mano di una giovane viaggiatrice, si sarebbe masturbato nel corridoio del treno. Infine sarebbe sceso alla stazione di Firenze Rifredi. Arrivata a destinazione lei ha raccontato i fatti al personale Polfer. Il nigeriano è stato subito individuato tramite riconoscimento fotografico. L’ultimo episodio è ancor più recente, questione di ore, sempre a bordo di un treno regionale. Il giovane africano, presa di mira una donna, le avrebbe palpeggiato il seno, mostrato i genitali, fino a masturbarsi. La donna, appena scesa dal treno, ha denunciato negli uffici di polizia. Anche in questo caso importanti, decisive anzi, le telecamere a bordo del treno e la descrizione dettagliata fornita dalla vittima. E’ lo stesso.