Molesta donna sul treno E poi grida: "Allah Akbar"

Serata movimentata alla Stazione Centrale. Un uomo ha seminato il caos: prima ha importunato una donna e poi ha tentato di rubare la pistola ad uno degli agenti intervenuti. L’uomo, marocchino di 18 anni, pregiudicato, senza fissa dimora, con a carico alcuni provvedimenti di divieto di dimora in alcuni capoluoghi italiani e gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano è stato quindi arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Verso le 22 la Polfer ha segnalato a bordo di un convoglio regionale da Firenze diretto a Pistoia, la presenza di un giovane di origine magrebina che stava importunando una donna, con comportamenti confusi ed a tratti violenti tanto da rendere necessario l’intervento di altri passeggeri. Alla a stazione di Calenzano-Pratignone, il convoglio è stato bloccato e l’uomo è stato preso in consegna dalla Squadra Volante. Giunto alla stazione Centrale, il 18enne ha cercato di fuggire spintonando gli agenti. Nel corso della colluttazione ha anche cercato di impossessarsi della pistola di un agente. Durante le fasi concitate dell’intervento di polizia, sotto gli occhi di passeggeri ed pendolari della stazione Centrale, l’uomo ha pronunciato alcune frasi in lingua araba tra le quali l’esclamazione ’Allah Akbar’. Il giovane, arrestato per i reati di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è in attesa del rito direttissimo.