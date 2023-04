Mobilità smart ma sui binari della sicurezza

Maristella Carbonin

Posto che la mobilità smart, se corre sul binario della sicurezza, è solo da favorire, una riflessione seria merita il fenomeno monopattini. Scene quotidiane: ragazzi in due (a volte in tre) sui striminziti mezzi elettrici, strade prese contromano, incidenti evitati per un soffio. La sottoscritta una notte, in una piazza Mercatale gonfia di auto parcheggiate in ogni angolo, ha assistito alla seguente scena: monopattino con due adolescenti supera la mia auto quasi ferma e rischia il frontale con il ciclista del "cibo d’asporto" che viaggiava contromano. Tant’è. Intanto l’altro giorno, a Mestre, ilsindaco ha limitato l’uso di monopattini elettrici in alcune vie per contrastare lo spaccio. Ma questo è un altro problema. Forse.