Misuriamo la ’temperatura’ ai nostri centri

Parlare di commercio significa anche misurare la ‘temperatura’ alle città. Perché ogni vetrina spenta, ogni spazio abbandonato, ogni negozio sparito da un centro (o da una periferia) rende la città più povera anche da un punto di vista sociale. Le attività innescano movimento non solo di danaro, ma soprattutto di persone. Strade e piazze meno vuote significa anche strade e piazze più sicure. L’indagine di Confcommercio racconta il fragile equilibrio delle attività, che hanno affrontato anche imprevisti complicati come la pademia. O complicazioni prevedibili, come il boom degli acquisti online. La sfida? Cavalcare il cambiamento tenendo ben presente che ogni vetrina spenta sarà una perdita per tutti.