Missione Turchia Il Buzzi si espande e punta all’estero

Missione Turchia. Si allargano gli orizzonti tessili del Buzzi che punta dritto all’Europa. Una delegazione di docenti dell’istituto dell’istituto di viale della Repubblica, accompagnati dal dirigente scolastico Alessandro Marinelli, si è recata a Bursa, in Turchia, per il Progetto Erasmus Job Shadowing visitando due Istituti Tecnici con specializzazione meccanica e tessile e aziende di entrambi i settori. Il primo incontro è stato al liceo professionale e tecnico dell’associazione degli esportatori dell’industria automobilistica dell’Anatolia mentre la seconda giornata è stata dedicata al comparto tessile con la visita all’Istituto Tessile Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (liceo professionale e tecnico dell’Anatolia). L’obiettivo è stringere i rapporti con le scuole di riferimento del tessile europee per permettere ai ragazzi di Prato di svolgere tirocini formativi all’estero e acquisire sempre maggiori competenze. Accolti dai rispettivi dirigenti scolastici, sono state illustrate le attività, la didattica, i programmi ed i laboratori con particolare attenzione alle tecnologie innovative utilizzate. La delegazione ha portato in dono la tradizionale Paglietta del Buzzi e i biscotti di Mattonella che rappresentano l’Istituto e Prato. La specificità degli Istituti visitati è specchio della forte industrializzazione della città di Bursa che conta circa tre milioni abitanti; è centro tessile e meccanico d’eccellenza che si tradurrà in progetti congiunti con lo scopo, tra l’altro, di permettere agli studenti del Buzzi interessati lo svolgimento del percorso di orientamento in Turchia. La mobilità di Job Shadowing fa parte di ciò che è stato pianificato nel progetto Erasmus d’istituto che ha una durata settennale ed è a ricevuto l’accreditamento da Indire. Gli obiettivi sono l’internazionalizzazione dell’Istituto Buzzi con lo scopo di sviluppare aree specifiche con tecnologie, inclusione, metodologie didattiche e soprattutto per gli studenti del senso di cittadinanza Europea. Per questo progetto sono previsti scambi come visite di docenti, la mobilità di studenti di breve o lungo periodo, con bisogno speciali o non e anche stage all’estero. L’obiettivo è quello di portare il Buzzi ad essere una scuola di riferimento in Europa e nel mondo.