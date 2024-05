Missione Lungobisenzio. Sponde libere dai rifiuti

Puliamo il mondo-Along Bisenzio Cleaning Day", è la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la ciclabile e il Bisenzio da ponte Petrino a ponte alla Vittoria.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio per iniziativa del Comitato cittadini del LungoBisenzio in collaborazione con Legambiente Prato, Alia, il Comitato via Pomeria, il gruppo canoisti pratesi, patrocinio del comune e della provincia di Prato. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al bar Stadio in via Firenze. I partecipanti sono inviati a munirsi di guanti da giardinaggio. Il comitato cittadini del LungoBisenzio si propone di sottolineare l’impegno a mantenere il verde urbano ben curato e libero da immondizia.

Un’azione di volontariato ambientale per offrire un segnale concreto di senso civico contribuendo alla pulizia degli spazi cittadini che appartengono a tutta la comunità. "Puliamo il Mondo Along Bisenzio Cleaning Day" è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per città più pulite e vivibili, per riappropriarsi del territorio. Anche nella passata edizione dell’iniziativa furono raccolti bottiglie, lattine, barattoli, rifiuti plastici di vario genere, abiti, ombrelli, oggetti da cucina. Una domenica dei cittadini per il bene del quartiere e della città. Nel caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a domenica 19 maggio . Per informazioni e iscrizioni all’iniziativa: 328-8831161; [email protected].