Missione internazionale. Delegazione di medici cinesi in visita all’ospedale pratese

Una delegazione di medici provenienti dalla provincia cinese di Jilin ha effettuato nei giorni scorsi una visita all’ospedale Santo Stefano nell’ambito di uno scambio internazionale di conoscenze sanitarie. La delegazione, composta da professionisti medici provenienti da varie specializzazioni, è stata accolta dal personale ospedaliero pratese. L’obiettivo principale della visita, organizzata dalla dottoressa Eleonora Briolini (BDO Italy Equity partner), dalla dottoressa Ping Dai (Head of China Business Group BDO Italy) in collaborazione con la direttrice dell’ospedale Maria Teresa Mechi, è stato quello di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della medicina, promuovendo la collaborazione tra realtà sanitarie. Durante la visita, i medici cinesi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le strutture del Santo Stefano, esplorando le aree specialistiche e partecipando a un incontro con la direzione ospedaliera e un gruppo di professionisti. "Siamo stati contenti di accogliere la delegazione di Jilin – afferma Mechi – rappresenta un’opportunità importante per lo scambio di conoscenze ed esperienze considerato il nostro tessuto demografico che vede nella comunità cinese una componente importante della popolazione". "L’incontro ha avuto come scopo l’agevolare l’intensificazione degli scambi tecnico-scientifici nel campo sanitario – dicono da BDO – La missione ha visto come prima tappa l’ospedale di Prato perchè qui c’è la più grossa comunità cinese in Italia". I medici cinesi hanno manifestato l’intenzione di continuare con altri scambi in futuro, creando un legame tra le comunità professionali.