Prato, 15 nuovi ingressi nella Misericordia. Tra loro molti giovani

Prato, 8 dicembre 2023 - La tradizionale festa dell’8 dicembre per la Misericordia di Prato è nel segno del rinnovamento e della gioventù. Come ogni anno, in occasione della solennità dell’Immacolata, l’Arciconfraternita vive il rito della consegna della cappa, l’antica veste nera del pellegrino, ai nuovi confratelli e consorelle. Questa mattina, nell’oratorio di San Michele in via Convenevole, sono stati quindici i nuovi ingressi accolti nella sede centrale, di questi, tredici hanno tra i sedici e i ventotto anni. “Questi nuovi confratelli e queste nuove consorelle – come ha sottolineato il proposto Gianluca Mannelli – fanno ben sperare per il presente e il futuro della Misericordia”. Ha indossato per la prima volta la cappa anche il sedicenne Luca Diani, figlio del compianto Paolo, storico confratello della Misericordia pratese. Gli altri sono: Camilla Aiazzi e Gemma Gori, 16 anni; Giulia Agnello, 17 anni; Gaia Senatore e Lucrezia Nunziati che hanno 18 anni; Maria Vittoria Braschi e Chiara Ferroni, 20 anni; Valentina Brogi, Antonio Marinaj e Alessia Nincheri, 21 anni; Sara Lo Casto, 22 anni e Alessio Torcasso, 28 anni. Poi ci sono David Tozzi, 41 anni, e Alessandra Pagnini, 61 anni, a dimostrazione che si può entrare a qualsiasi età nella Misericordia per prestare servizio. Il rito della vestizione si è tenuto come da tradizione all’interno della celebrazione eucaristica, presieduta questa mattina dal cappella dell’Arciconfraternita don Gino Calamai. Dal proposto Gianluca Mannelli cappellano i nuovi confratelli e consorelle hanno ricevuto il cordiglio, la cintura con la corona del rosario, e il «sarrocchino», la mantella di pelle da porre sopra la veste. Nelle loro mani è stato consegnato anche un Vangelo, con l’invito a «perseverare nel servizio al prossimo». Alla celebrazione erano presenti il sindaco Matteo Biffoni e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti. «Questa è la festa della famiglia della Misericordia – ha detto il proposto Gianluca Mannelli – i nuovi ingressi, tanti giovani, fanno ben sperare per il presente e il futuro della Misericordia. Il recente impegno prestato durante l’emergenza dell’alluvione dimostra l’importanza di una presenza attiva e preparata per far fronte ai bisogni della popolazione e del territorio. Oggi la Misericordia conferma la sua volontà di proseguire le sue attività a servizio della città della Chiesa».

