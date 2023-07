Misericordia Oggi la festa della fondazione

Luglio è un mese importante per la Misericordia di Prato. Oggi si rinnova in particolare l’appuntamento con la festa della fondazione. Si terrà nella sede operativa di via Galcianese. Si comincia alle 19 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. All’interno della messa un confratello sarà insignito con il titolo di Capo Guardia d’onore per 40 anni di servizio continuato e due consorelle e due confratelli riceveranno la medaglia d’argento di Capo Guardia per 15 anni di servizio continuato. Durante la giornata l’oratorio di via Convenevole rimarrà aperto per la preghiera e la venerazione del Crocifisso dei trenta pellegrini.