Misericordia delle donne. Petrà lascia dopo 32 anni

La sezione femminile della Misericordia cambia presidente. Dopo 32 anni Maria Petrà ha lasciato la guida a Donatella Luchetti. Per la sezione, istituita nel 1982 per allargare la partecipazione nel servizio attivo alla donne, si tratta dunque di un cambiamento importante. "Maria, con la sua esperienza e i suoi consigli, rimarrà con noi e continuerà a darci una mano nelle tante attività che portiamo avanti come sezione femminile", le parole di Luchetti, che esprime grande gratitudine per quanto fatto dalla storica presidente nell’arco di un trentennio. Ecco la composizione del nuovo consiglio direttivo: Elisabetta Mazzetti (vice presidente), Daniela Daly, Elisabetta Ferroni, Teresa Moretta, Cezarina Mjeda, Lia Pecchioli, Rosita Bellocci, Silvana Neri, Marta Rivieri, Donatella Luchi.

La neo presidente, avvocato civilista, vanta una lunga appartenenza alla Misericordia e in particolare nella sezione femminile, della quale fa parte da tempo, quando il suocero Silvano Bambagioni, allora proposto, le propose di far parte del gruppo fondatore guidato da Margherita Sanesi, poi diventata la prima presidente.

Tra le principali attività in aiuto e sostegno al prossimo messe in campo dalla sezione femminile ci sono il Telefono Amico Italia, il doposcuola nella sede di via Convenevole, l’assistenza domiciliare a anziani o disabili, l’animazione nelle case di riposo (una attività molto apprezzata dagli ospiti delle Rsa) e la presenza in ospedale per l’assistenza ai degenti soli e non autosufficienti. "Quest’ultimo servizio in ospedale per adesso è sospeso, ci siamo fermati a causa della pandemia, ma contiamo di riprenderlo, insieme all’apertura della ludoteca e della biblioteca, il prima possibile", aggiunge Luchetti.

Per entrare in contatto con la sezione si può andare nella sede della sezione in via Convenevole, posta all’interno dei locali storici della Misericordia, il lunedì e venerdì dalle 10 alle 12, e il mercoledì dalle 16 alle 18. Oppure si può inviare una email all’indirizzo: [email protected].