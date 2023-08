Minori soli, oggi tre nuovi arrivi

Sono attesi oggi in città i tre minori non accompagnati di origine africana. Si tratta di ragazzi tra 14 e 18 anni soli che saranno presi in carico dal Comune. Con questi ultimi tre arrivi, sale a oltre 50 il numero dei minori non accompagnati accolti dai servizi sociali. 11 solo nelle ultime settimane.

"Ci siamo resi disponibili e quando abbiamo posti liberi siamo i primi ad accogliere i ragazzi che hanno bisogno – spiega il vicesindaco Simone Faggi –. L’ho detto alla Prefettura e lo ribadisco, sui minori è necessario un livello di accoglienza alto che prevede determinati standard. Su questo non siamo disposti a cedere. Pensiamo che l’accoglienza dei minori non accompagnati debba avvenire con i requisiti e criteri previsti dalla legge regionale rispetto alle strutture e rispetto alla proposta educativa più adeguata possibile per un minore. Se sull’onda dell’emergenza anche sui minori si abbassa livello di attenzione, questo non è accettabile. I posti ora scarseggiano in città non abbiamo più soluzioni. Il livello

di accoglienza deve essere garantito con i criteri della legge regionale che noi non vogliamo derogare. Non possiamo essere complici di un sistema che riteniamo inadeguato".