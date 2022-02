Prato, 16 febbraio 2022 - «Anche a Prato a brevissimo tra il 21 e il 25 febbraio arriveranno gli addetti all'ufficio del processo» - da un totale di 446 unità destinate al distretto di Firenze - e contribuiranno ad alleviare la situazione di sofferenza degli uffici giudiziari di Prato dove la scopertura della pianta organica del personale amministrativo, al tribunale, è pari al 27,78% a fronte di un dato già alto per il distretto di Firenze che raggiunge il 24,70%.

Lo ha comunicato la ministra della giustizia Marta Cartabia rispondendo al question time alla Camera a una domanda (del deputato di Coraggio Italia Giorgio Silli) sulla situazione di scopertura del personale amministrativo negli uffici giudiziari di Prato. Anche questi uffici - in base ai dati forniti dalla Guardasigilli - potranno giovarsi di parte delle 5410 unità di personale amministrativo che saranno assunte a tempo determinato, con contratti della durata di tre anni e risorse attinte dal Pnrr, per contribuire allo smaltimento dell'arretrato, ai progetti di digitalizzazione e a quelli di edilizia giudiziaria.

La Guardasigilli ha poi ricordato che le sofferenze sulla pianta organica riguardano tutti gli uffici giudiziari sia per quanto riguarda il personale amministrativo che per quanto concerne i magistrati e che, comunque, «già dal 2014 la politica di investimenti del ministero della Giustizia si è orientata allo sblocco delle assunzioni» e si sono svolti concorsi, anche durante la pandemia, con nuove immissioni in servizio (1187 unità di personale amministrativo assunte nel 2020, e 4760 unità nel 2021). La ministra Cartabia ha anche aggiunto che a volte si verifica che nonostante i concorsi svolti «talora non ci sono le prese di possesso» come è recentemente accaduto per cinque posizioni di cancelliere proprio a Prato. La Guardasigilli ha inoltre ricordato che nel distretto di Firenze sono state realizzate 588 assunzioni nel periodo 2014-2022 di cui 48 unità sono state destinate agli uffici di Prato