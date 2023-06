"Minime" in festa per tre giorni Le preghiere e la mostra di foto

Suore Minime in festa per tre giorni per la ricorrenza del Sacratissimo cuore di Gesù, una ricorrenza alla quale sono legati anche molti poggesi.

Da oggi al 16 giugno le Minime di Poggio a Caiano dedicano, durante la giornata, tanti momenti alla preghiera, all’adorazione eucaristica e alle meditazioni guidate, momenti che sono tutti aperti al pubblico.

Ogni giorno ci saranno delle liturgie fisse: si parte alle 6 la mattina con le letture, poi alle 6.30 le lodi e la messa alle 7. Alle 12 c’è l’ora media e poi alle 19 i vespri. Questa sera (ore 21) sarà la messa di apertura ed esposizione del SS. Sacramento che resterà esposto in modo continuo giorno e notte. Domani e giovedì, dalle 21,30 alle 22,30, adorazione guidata. Venerdì 16 alle 21 messa e consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Il triduo sarà animato e presieduto da padre Sandro Guarguaglini, ofm missionario della Misericordia.

Oltre a partecipare alle funzioni religiose, all’interno dell’istituto delle Minime, sino al 18 giugno, è possibile visitare la mostra fotografica "Con gli occhi puntati lontano", dedicata alle sei suore Minime che nel 1932 partirono per la Cina e dove sono rimaste sino al 1949, quando furono costrette a lasciare il Paese, a causa delle pressioni del regime comunista.

La mostra è curata da Gabriele Marco Cecchi e da Andrea Foligni. Oltre a poter vedere fotografie inedite della missione in Cina, la mostra presenta anche una sezione dedicata all’attività delle suore in Egitto, Brasile, Sri Lanka, Betlemme e Giordania. La mostra è aperta da domani sino a domenica sarà aperta dalle 17 alle 19.

