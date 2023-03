Minicar in San Francesco "Troviamo un’alternativa"

"Le minicar parcheggiate in quel punto di piazza San Francesco stonano decisamente. In pratica coprono la visuale della chiesa. Manca solo che possano sostare pure sul sagrato... E’ stata fatta una polemica, con successiva rimozione dei carrelli all’esterno del supermercato Conad perché venivano ritenuti indecorosi per la piazza e poi si concede alle minicar di parcheggiare in quel punto di San Francesco. Quello nasce come parcheggio per i motori e come tale dovrebbe restare, per le minicar invece si trovi un’altra collocazione". Uno dei promotori del comitato dei residenti in centro storico, Urano Corsi, solleva il tema della presenza delle minicar in sosta in piazza San Francesco, nello spiazzo davanti alla chiesa. L’area, originariamente, era destinata ai ciclomotori, ma adesso inizia a dilagare la presenza di minicar degli studenti diretti la mattina al Cicognini. Ci si trova così di fronte a decine di minicar in sosta, una a fianco all’altra davanti alla chiesa, fra i malumori di residenti, commercianti e fedeli.

Il problema è ben noto in Comune, visto che sono arrivate molteplici segnalazioni. La risoluzione però non è affatto semplice. Perché da normativa le minicar sono assimilabili ai ciclomotori e quindi hanno il diritto a sostare in quel parcheggio. Peccato però che la loro conformazione sia ben più ingombrante e impattante rispetto a quella dei motorini. "Non c’è differenza fra ciclomotori a due o quattro ruote – spiegano dalla municipale –. Le minicar in quel punto di San Francesco non vengono rimosse perché possono sostare".

Gli uffici della mobilità però stanno studiando l’assetto del parcheggio, valutandone uno differente: "Un’idea – spiegano dal Comune –, potrebbe essere quella di disegnare gli stalli nella parte più esterna dell’area di sosta per motocicli, così da evitare che impattino direttamente sulla visuale della chiesa". Al netto del tema decoro in San Francesco, resta comunque il problema di dovere fare sostare le minicar nelle vicinanze del centro se non in piazza, perché negli stalli adibiti a uso esclusivo delle automobili non possono stare. Il Comune ha aperto un dialogo col Cicognini proponendo di aprire alle minicar degli studenti la parte di parcheggio della scuola non vincolata. La risposta del Convitto è stata però negativa.