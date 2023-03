Mini proroga per tre professionisti, internisti al 30%

Un altro nodo da sciogliere è quello dell’esodo dei medici dai pronto soccorso verso ambienti più tranquilli e meno stressanti. Dopo la clamorosa protesta dei medici di tutti i pronto soccorso della Toscana, ecco che la Regione rilancia sul fronte di maggiori risorse per compensi economici da destinare ai professionisti della medicina d’urgenza. Così ai medici sarà anticipato un milione 360mila euro rispetto al rinnovo del contratto nazionale, mentre due milioni di euro saranno destinati alla produttività aggiuntiva dei medici ed altri due milioni e mezzo alla stabilizzazione del personale del 118. La riorganizzazione prevede anche la presenza di medici tutor per neoassunti e specializzandi e saranno retribuiti per massimo 450 euro al mese. Infine, c’è un’altra novità: i neoassunti in tutte le discipline afferenti all’area medica per i primi due anni di servizio devono prestare il 50% del loro tempo-lavoro in pronto soccorso.

Intanto al pronto soccorso pratese sono iniziati ad arrivare quei rinforzi annunciati dal direttore generale dell’Asl Centro, Paolo Morello Marchese: nove medici in tutto. L’Asl, oltre ad aver prorogato per un mese tre medici Uca (ex Usca) in forza al Dea, ha messo in orario al pronto soccorso il 30% di 6 internisti, un gastroenterologo e un medico al 100%, più un geriatra nelle 12 ore diurne.