Minaccia per soldi due coetanei Denunciato rapinatore: ha 15 anni

Rapine per strada, aggressioni e violenze fra minori: un fenomeno che emerge sempre di più e mette in guardia le forze dell’ordine proprio per prevenire ed arginare episodi, come quello registrato ai giardini di via Colombo nel febbraio scorso. E proprio in questa ottica, i carabinieri della stazione di Jolo hanno individuato e denunciato in stato di libertà un quindicenne, residente a San Giusto, che conta già alcune precedenti pendenze, per una rapina in concorso. La rapina per la quale l’adolescente è stato denunciato dai militari dell’Arma, era stata messa a segno qualche settimana prima ai danni di due coetanei. I ragazzi di pari età erano stati avvicinati dal quindicenne e dietro ad esplicite minacce era riuscito a farsi consegnare una piccola somma di denaro in contante. Adesso la posizione del giovanissimo rapinatore, che è stato individuato e denunciato, sarà valutata dal Tribunale dei minori di Firenze. Non è la prima volta che le forze dell’ordine hanno a che fare con baby rapinatori, come i due quindicenni che nel gennaio scorso a volto coperto e armati di coltello hanno preso di mira e rapinato tre coetanei di 14 anni in pieno giorno e in strada, in via Fiorentina, facendosi consegnare smartphone e soldi.

Sa. Be.