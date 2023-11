Minaccia negoziante col coltello. Rapinatore scappa con 40 euro

Un rapinatore solitario è entrato in azione ieri in via Gherardacci, a Iolo. L’uomo, forse un italiano, ha minacciato il titolare di un negozio rivenditore di vino brandendo un coltello. Il bandito, che aveva il volto travisato da un passamontagna, ha puntato il coltello (o taglierino) alla gola del titolare, intimandogli di farsi dare i soldi della cassa per poi allontanarsi, facendo perdere le sue tracce. Erano da poco passare le 17, quando il negoziante ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. In via Gherardacci sono arrivati i poliziotti della squadra Volante della questura per raccogliere testimonianze ed eventuali tracce del malvivente. Alla fine, il bottino per il rapinatore è stato di appena 40 euro. Sul caso indaga la polizia.