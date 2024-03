Minaccia agenti con una mazza e fugge sul tetto

Girava in strada tenendo in mano una mazza metallica tanto che i passanti, preoccupati per quello che poteva fare, hanno allertato la polizia. E’ accaduto l’altro pomeriggio, poco dopo le 19, in via di Maliseti dove è arrivata una volante della polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo, pachistano di 28 anni, si è dato alla fuga tentando di colpire l’auto di servizio e scappando all’interno della propria abitazione dove è salito sul tetto. Gli agenti, per tutelare l’incolumità dell’uomo e per evitare che potesse compiere un gesto estremo, si sono introdotti nel sottotetto tentando di tranquillizzarlo. Improvvisamente il pachistano è sceso dal tetto scagliandosi con calci e pugni contro gli operatori; con non poca fatica è stato bloccato e, in seguito alla perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata la mazza in metallo della lunghezza di un metro usata per danneggiare la volante, oltre a un coltello della lunghezza complessiva di 37 centimetri e a un attrezzo artigianale in metallo atto all’offesa di una lunghezza pari a 14 centimetri. E’ stato tutto sequestrato. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato sedato dal personale medico e accompagnato all’ospedale Santo Stefano. Gli agenti agenti rimasti contusi hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni.

Lo straniero, con precedenti di

polizia per reati contro la persona ed il patrimonio e con in atto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto d’armi ed oggetti atti ad

offendere.