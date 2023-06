Milone: "Servono soluzioni concrete Sono pronto a candidarmi a sindaco"

"L’altra sera si è verificato un altro episodio di violenza ai danni di una coppia di anziani da parte di soggetti presumibilmente magrebini. La cosa preoccupante è che in questi ultimi 10 giorni sono stati presi di mira da questi criminali soprattutto gli anziani, ovvero le fasce deboli. Ancora una volta il mio grido d’allarme viene ignorato e, come sto ripetendo da mesi, il prossimo candidato sindaco deve mettere al primo posto del suo programma il tema sicurezza, altro che bosco verticale oppure fare gli educatori o i buonisti". Così l’ex assessore Aldo Milone (Prato libera e sicura) torna ad attaccare sul problema sicurezza che in questi ultimi giorni è riemerso a causa di una scia di furti, scippi e aggressioni vicino al centro. Una situazione che, unita alla mancanza di risposte denunciata da Milone, sta convicendo l’ex assessore a scendfere di nuovo in campo alle prossime amministrative, in programma fra anno.

"Questi episodi accelereranno di sicuro una mia decisione a propormi come candidato sindaco perché credo di essere l’unico in grado di affrontare questo problema con decisione anche alla luce della passata esperienza professionale e politica come assessore alla sicurezza giunta Cenni. Ancora oggi noto un atteggiamento fatto di spot da parte di tutti gli schieramenti, poco propositivo".