Militari in arrivo, è scontro. E La Porta attacca il Pd

PRATO

L’imminente ritorno dei militari divide centrodestra e centrosinistra. Perché se da un lato troviamo i partiti di centrodestra che esultano per l’annuncio del ministro Piantedosi, dall’altro il Pd non risparmia critiche all’inserimento di Prato nell’operazione ‘Strade Sicure 2024’. "Grazie al governo Meloni e al Viminale i cittadini di Prato avranno uno strumento ulteriore per la tutela e la garanzia della loro sicurezza – commenta la deputata di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta -. Con ‘Strade sicure’ un contingente di 15 militari che affiancherà il lavoro e l’impegno delle forze di polizia: proteggere i cittadini e avere attenzione per la loro tutela è da sempre una priorità per il nostro esecutivo". Il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni parla invece di "ennesima occasione persa". "Ancora una volta sul fronte della sicurezza si inseguono soluzioni tampone che non risolvono i problemi strutturali della città – dice -. Anziché adeguare gli organici e le dotazioni delle forze di polizia e lavorare sullo storico sottodimensionamento della questura, il governo Meloni ha scelto la strada più facile in vista delle elezioni. Quella che sembra una buona notizia per la città, ci riporta indietro nel tempo e impedisce che si possa chiedere allo Stato centrale un intervento organico per far fronte alle reali esigenze del territorio. Il Pd si era messo a disposizione di tutti ed era pronto a collaborare anche con il centrodestra per raggiungere l’obiettivo. Prato ha bisogno di più agenti e di mezzi e strumenti adeguati per sostenere le attività di prevenzione, potenziare la capacità investigativa, rafforzare la presenza sul territorio. Risposte – conclude – che i militari non potranno dare".

Pronta la replica di La Porta. "Negli ultimi mesi del 2023 a Prato sono stati inviati dal governo 14 vice ispettori e 18 agenti, destinati all’organico della questura, in carenza strutturale da anni – dice la deputata -. Non sono freddi numeri, ma fatti che rappresentano l’impegno del governo, chiamato in causa, peraltro, a novembre scorso dal sindaco Biffoni che ne lamentava un disinteresse per la sicurezza del nostro territorio. Nel Pd non riescono a mettersi d’accordo, di conseguenza il segretario Biagioni è costretto a parlare senza cognizione di causa. Questi numeri destinati alla sicurezza grazie all’impegno del governo sono la prova che le promesse, per noi, sono sinonimo di fatti. E il mio impegno per il bene dei pratesi – conclude – è costante e incessante".