Militare fuori servizio sventa furto. Arrestato il ladro, complice in fuga

Libero dal servizio, ha sventato il furto. E’ accaduto l’altra notte in via Bologna.

I carabinieri della compagnia di Prato, nella nottata fra giovedì e venerdì, nel corso dei servizi mirati al contrasto delle rapine e dei reati di natura predatoria in

genere, hanno arrestato un uomo, di 45 anni, abitante a Pistoia, pregiudicato, il quale è stato notato, insieme ad altro soggetto che non è stato identificato, in atteggiamenti sospetti nei pressi di un condominio di via Bologna da un carabiniere libero dal servizio. Il militare ha subito allertato i colleghi che in pochi minuti sono arrivati in via Bologna.

I ladri sono stati osservati dai carabinieri mentre stavano forzando il portone di ingresso di un condominio. Quando, però, si sono resi conto della presenza delle forze dell’ordine, hanno tentato una precipitosa fuga.

Uno dei due balordi è stato bloccato nelle immediate vicinanze,

mentre il complice è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Dal controllo è stato possibile rinvenire in uno zainetto, in possesso del fermato, un cacciavite ed una tronchese, strumenti idonei per forzare le serrature.

L’uomo è stato arrestato per tentato furto e trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia carabinieri in via Picasso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.