Milano Unica in grande stile Oltre il 16% di presenze in più "È stata un’iniezione di fiducia"

Tornano a casa con la valigia piena di soddisfazioni i 95 imprenditori pratesi reduci dalla 37esima edizione di Milano Unica. La fiera dedicata al lusso e agli accessori di alta moda chiude con numeri da record e presenze superiori del 16% rispetto all’ultima edizione. Con una affluenza importante di francesi, il doppio rispetto al passato. Clienti da Usa, Corea, Cina e Giappone e tanti professionisti del lusso italiano hanno reso la kermesse un ottimo trampolino di lancio per la stagione delle vendite. "Siamo più che soddisfatti, Milano Unica è stata una fiera importante con tantissima qualità – commenta Maurizio Sarti presidente della Sezione Moda di Confindustria Toscana Nord e titolare del Lanificio Faliero Sarti e Figli –. Le fiere sono appuntamenti di confronto, anche se il momento non è facile. Comunque torniamo a casa con il sorriso, fiduciosi e con la consapevolezza che le nostre produzioni sono state apprezzate da tutte le nazionalità".

Adesso si apre la fase delle commesse vere e proprie: la vetrina di Milano Unica ha regalato opportunità che nei prossimi mesi, sperano gli imprenditori, si potrebbero concretizzare in ordini per il distretto. Un successo confermato dai numeri: sono state complessivamente 4.701, in crescita del 16% sull’edizione di luglio 2022, le aziende che hanno visitato il salone italiano del tessile e degli accessori; 1.583 dall’estero (+26%) e 3.118 quelle italiane (+11%). I clienti hanno visitato gli stand delle 562 imprese espositrici - 95 pratesi - che hanno presentato, a Fiera Milano Rho, le collezioni autunno-inverno 20242025 di tessuti e accessori dell’alto di gamma. Prendendo in considerazione la classifica dei primi 20 Paesi, definita in base al numero di aziende visitatrici, l’Europa, Italia esclusa, concorre per oltre il 60% al totale, l’America per circa il 15% e il Far East, Australia compresa, per il 22%.

Una Milano Unica votata alla sostenibilità che ha reso Prato protagonista: il ritorno all’eleganza ha anche un forte ruolo etico, l’area "Sostenibilità Creativa", nata per la prima volta in questa edizione con esposti solo campioni sostenibili, prende infatti il suo nuovo nome dalle prioritarie esigenze delle aziende che guardano a un futuro che abbia minor impatto sull’ambiente.

La qualità senza tempo favorisce la longevità del capo e il suo riutilizzo, consentendo al consumatore la scelta del buy less, but buy better, con un minor impatto ambientale.

"I numeri sono stati superiori alle aspettative – conclude Sarti di rientro dalla tre giorni milanese – così come la qualità dei visitatori". Dal 28 al 30 agosto appuntamento in Oriente con Milano Unica Shanghai, all’interno di Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn.

