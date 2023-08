"Migranti, quante narrazioni Grandi le colpe della sinistra Più facile accusare il governo"

Si rassegni il sindaco Biffoni, del quale pur comprendo obblighi e necessità: che accogliere masse indistinte crei problemi davvero seri, dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri alle gang che dominano le notti urbane, è la scoperta dell’acqua calda. Meglio accorgersene tardi che mai, a patto di riconoscere gli sbagli e di non utilizzare un’emergenza, negata fino a ieri, per polemizzare a fini di bottega. Si discuta, allora, ma senza perdere di vista il centro della questione: l’attuale sistema d’accoglienza indiscriminata è stato creato e difeso dalla sinistra in generale e dal Pd in particolare.

Biffoni dovrebbe così chiarirsi prima di tutto con gli esponenti del suo partito, a cominciare da una segretaria che in questi giorni ha ripetuto la storiella che tutti i migranti, nessuno escluso, son povera gente che scappa dalla guerra. Non si risolvono drammi e problemi accogliendo tutti o facendo credere ai veri disperati che siamo capaci di favorire la loro esistenza dignitosa in Italia, anziché lasciarli nelle mani delle mafie di connazionali o, nella migliore delle ipotesi, liberi di ciondolare senza far altro per le strade della città. Del resto, la sinistra ha sempre raccontato che i migranti son risorse, tacendo il fatto che la migrazione porta con sé un serio impatto sociale per le nostre comunità, a danno delle fasce più deboli della popolazione. Di fatto, il sindaco Biffoni lo sa e ha certificato la morte della politica sull’immigrazione tanto cara al centrosinistra, regalandoci la possibilità (perché per qualcuno usa che si possa parlare solo di quello che la sinistra vuole) di dire che accogliere indiscriminatamente significa danneggiare anche quei migranti che vogliono entrare nel nostro paese in maniera regolare.

Biffoni dica chiaramente, ora, se sta con i cittadini o se sta con il resto del Pd, dalla segretaria Schlein al presidente della Regione Giani, che solo poche settimane fa ha azzardato l’idea di costruire un maxicentro d’accoglienza nella già piena Prato. Se invece si rivolge al governo in carica da 9 mesi per chiedere la soluzione ai problemi che il suo partito ha creato, domandi al contempo a Schlein e Giani la decenza di non insistere sulla stessa strada. Credo che quando si governa si abbia il dovere di immaginare il futuro delle nostre comunità utilizzando soprattutto il buonsenso, compreso quello di abbandonare la strada del facile buonismo che ha il solo pregio di portare consenso acritico e magari far lavorare un po’ di più chi gestisce questo fallace sistema d’accoglienza.

Luis Micheli Clavier

Segretario comunale Lega