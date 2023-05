Migranti, le proposte Pd Asse tra Biffoni e Biagioni

"Da Prato parte un percorso che porterà a una proposta di riforma complessiva delle politiche sulla cittadinanza e del testo unico sull’immigrazione". A dirlo è il segretario del Pd Marco Biagioni che, facendo asse con il sindaco Matteo Biffoni, lancia la sfida sul tema dell’emergenza migranti. "Il 27 maggio il partito organizzerà gli stati generali delle comunità per costruire una proposta su immigrazione, intercultura e cittadinanza – dice – E il 3 giugno discuteremo quanto emerso insieme a esponenti regionali e nazionali". Gli fa eco Biffoni: "Il fallimento del governo sulla gestione dei migranti è evidente, a cominciare dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al decreto Cutro. In Toscana come nel resto del Paese la situazione è al collasso con queste regole. Il 27 maggio e il 3 giugno rappresentano quindi due momenti importanti per elaborare una proposta che superi l’immobilismo degli ultimi anni partendo da un punto imprescindibile: cambiare il testo unico sull’immigrazione". L’iniziativa si inserisce in un quadro di forti tensioni: da una parte tra governo e regione sulla mancata ratifica dello stato di emergenza, dall’altra tra lo stesso Biffoni e il presidente Eugenio Giani. Con il primo andato su tutte le furie dopo che il governatore aveva paventato l’idea di utilizzare il Creaf per ospitare i migranti.

"Non esasperiamo i toni – ammonisce Biagioni – Quella che propone il presidente non è una soluzione adeguata e quindi ci confronteremo. Facciamo tutti un passo avanti e fermiamo le polemiche". E per finire c’è la questione del Cpr che il governo vorrebbe in Toscana, su cui però la Regione e il Pd fanno le barricate. "Se stiamo sul merito, la quadra tra noi la troviamo – aggiunge la coordinatrice del Pd Prato Maria Logli – Abbiamo bisogno di superare subito il criterio dell’emergenza. Prato, col suo numero di accolti e col 23,5% di popolazione di origine straniera non può più subire l’inconsistenza di singoli decreti e normative ventennali". I punti su cui dovrebbe incardinarsi la proposta di riforma pratese sono tre. Il primo riguarda l’introduzione dello Ius soli e lo Ius scholae, che su Prato avrebbe un impatto importante considerando che uno studente su tre non ha origini italiane. Il secondo è l’abolizione del reato di clandestinità e il superamento della Bossi-Fini. Il terzo riguarda il rafforzamento dell’accoglienza diffusa.