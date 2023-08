Migranti e accoglienza minori: Pronta struttura a Prato con otto posti

Il progetto risale al 2019 sulla scia del numero sempre maggiore di minori del territorio, sia italiani che stranieri, che avevano bisogno in provincia di ospitalità e assistenza. Quattro anni più tardi, nel bel mezzo dell’ondata di sbarchi e della polemica per la necessità di accoglienza di minori non accompagnati anche a Prato, la riqualificazione dell’immobile è giunta a completamento, e cade a pennello per dare risposta anche alle richieste governative e della prefettura. La nuova struttura per l’accoglienza di minori aprirà a Vaiano. Siamo in via Caduti di Nassiriya, a fianco del nucleo dei carabinieri, e l’immobile appena riqualificato ospiterà fino a otto minori, sia del territorio che non accompagnati. Si tratta di un vecchio mulino andato in disuso, che poi grazie a 900.000 euro di fondi regionali è stato ristrutturato. Ora, sempre dalla Regione, arrivano altri 34.000 euro, necessari per gli arredi e l’allestimento degli spazi. Il finanziamento in dote alla Società della Salute è quasi totale da parte della giunta Giani, visto che per completare la dotazione della struttura servivano 40.000 euro. Ora manca solo l’accreditamento, poi la struttura potrà aprire i battenti.

"La vecchia progettualità riguardava il Dopo di Noi – spiega il sindaco di Vaiano, Primo Bosi -. Poi sono cambiate le normative e le necessità, e ora ci troviamo con una struttura in grado di dare risposte molteplici sul territorio". "La speranza è di vedere la struttura operativa entro fine anno" aggiunge il vicesindaco di Prato, Simone Faggi.

I 34.000 euro per il nuovo centro di Vaiano, si vanno a sommare ai 21.000 euro assegnati sul comune di Montemurlo per un progetto di accoglienza alloggiativa, e 14.000 euro per un centro diurno Alzheimer da allestire all’ex Circoscrizione Nord a Galcetello (che si affianca poi al progetto al Poggetto nel comune di Poggio a Caiano). In totale sono 64 i progetti di enti pubblici toscani che saranno finanziati grazie al bando da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie promosso dalla Regione Toscana. Il bando ha completato il suo iter e sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati, singolarmente o in forma associata, da Comuni, Unioni di Comuni, o da enti pubblici come le Aziende Sanitarie, le Società della SaluteZone distretto territoriali. Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l’acquisto di beni e attrezzature.