Migranti, Donzelli punge i sindaci "C’è chi pensa alle coop amiche"

"Se non ci fosse stato il Governo Meloni ma quelli del ‘venite tutti’, oggi gli sbarchi sarebbero dieci volte più di quello che vediamo. I sindaci del Pd provano a fare campagna elettorale, anche il sindaco di Prato, molto attivo in queste ore, utilizzando le difficoltà degli immigrati per ritagliarsi uno spazio, per scopi politici. Noi no, vogliamo dare risposte serie e concrete". Sulla questione migranti interviene Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile organizzazione di FdI. Il dubbio, sallevato da Donzelli è che "alcuni sindaci stiano protestando con l’obiettivo di dare una mano alle cooperative che lucrano sull’immigrazione, qualche cooperativa amica che intende solo alzare il prezzo".

Sul tema interviene anche Simone Mangani, assessore comunale alla Cultura e alla Cittadinanza, rispondendo al segretario comunale della Lega, Clavier: "Il non Governo Meloni ha lasciato sole le Prefetture e gli enti locali a gestire l’accoglienza togliendo e tagliando risorse senza un domani. Cosa diciamo alle 196 persone dalla Open Arms ieri a Carrara? cosa diciamo ai sindaci tutti, di ogni colore, che nei prossimi giorni assieme ai Prefetti dovranno trovare una collocazione dignitosa a queste 196 persone? Fate con quello che avete? A Prato nel– continua Mangani – nel tempo abbiamo avuto il doppio delle persone attualmente presenti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (nel 20172018 anche 900 persone) e mai, mai, siamo stati così vicini al collasso. Perché? Perché il Governo fa campagna elettorale e non mette un euro in più e dice ai prefetti e ai sindaci ‘arrangiatevi!’".

Insomma, mentre gli sbarchi continuano senza sosta, il dibattito non conosce vacanza. E sul tema intervengono anche i tre sindaci della Vallata, Guglielmo Bongiorno, Primo Bosi e Giovanni Morganti, con una replica alla parlamentare di Forza Italia, Erica Mazzetti: "Respingiamo l’accusa di avere posizioni ideologiche e non collaborare nel fare accoglienza sul territorio, semmai sono i partiti di maggioranza che continuano con le operazioni di distrazione di massa. Partiti che hanno preso impegni precisi con gli elettori. Ora li mantenga se ne è capace. Mentre il costo dei carburanti raggiunge il massimo storico dei prezzi, i salari sono bloccati, la disoccupazione aumenta e ci prepariamo ad un autunno bollente di crisi sociale ed economica, i giornali – continuano i tre sindaci – vengono occupati dalla discussione su un paio di minorenni immigrati da accogliere nella nostra provincia. Esiste la legge Zampa sui minori non accompagnati ed è dovere di tutti conoscerla e rispettarla. Se all’attuale maggioranza non piace, ha i numeri per cambiarla".